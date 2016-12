Grève sur le réseau Stan à Nancy ce 24 décembre, saisie de drogue en Lorraine : l'actu de ce vendredi 23 décembre 2016

Des perturbations sont à prévoir demain sur le réseau Stan à Nancy. Les conducteurs dénoncent les suppressions de postes annoncées par Transdev.

par La rédaction de Fun Radio Lorraine publié le 23/12/2016 à 09:41

A Nancy, la grève sur le réseau Stan demain. Des perturbations sont à prévoir notamment sur la ligne de tram. Les bus circuleront en horaires du dimanche. Dernier départs à 19h. Aucun service ne sera assuré sur la ligne 19. Les conducteurs dénoncent les réductions de poste annoncées par Transdev. 44 postes sotn sur la selette.Toutes les infos sur le site reseau-stan.com



Grosse saisie de drogue en Lorraine. L'équivalent de 100 kilos d'amphétamines ont été saisis dans une voiture contrôlée sur l'A31 et qui circulait en direction du Benelux. La valeur de la marchandise est estimée à près d'un million et demi d'euros sur le marché. Le conducteur lui, a été placé en garde à vue.



Etes-vous inscrits sur les listes électorales de votre commune ? Pour voter notamment à la prochaine élection présidentielle, vous devez faire le nécessaire avant le 31 décembre. L’inscription en mairie est possible avec carte d’identité et jusitificatif de domicile de moins de 3 mois. Vous pouvez également faire la démarche sur le site service-public.fr



En basket, le SLUC Nancy affronte Orléans-Loiret ce soir pour la 14ème journée de Pro A. Les Cougars tenteront de mettre fin à 6 défaites consécutives dans le championnat. Les Nancéiens sont toujours derniers du classement.





