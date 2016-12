Venez danser à la Zumba Circus Party

Le Lions Club Belfort Cité et la team danseurs des Zumba Party de Montbéliard vous donnent rendez-vous pour danser!

Zumba Party 2017

par Corentin publié le 27/12/2016 à 15:00

Fun Radio Belfort vous invite à danser le samedi 21 Janvier entre 20h et 23h au gymnase du Phare à Belfort!

Venez danser et vous éclater avec le Lions Club Belfort Cité et les profs de Zumba Party de Montbéliard!

Au programme:

Du sport, de la danse, et de la bonne humeur pour une bonne cause mondiale.

Vous serez accompagnés des 16 profs de la Team Montbéliard

Ouvert à tous, même aux débutants, aux enfants... Les bracelets sont à 10€ et disponibles auprès des profs de Zumba, mais aussi chez Intersport Andelnans, sur place et sur le site:

zumba-montbeliard.fr



Les bénéfices seront reversés aux associations d'aide aux enfants isolés.



Venez passer une bonne soirée et éliminer les excès des fêtes! Rejoignez l'événement sur Facebook:

Zumba Circus Party le 21 janvier à Belfort

et sur Facebook & Twitter: LIONS CLUB BELFORT CITE



