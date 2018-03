Venez faire la teuf au QG Club de Besançon avec SKEYES

publié le 13/03/2018 à 16:00

On l'attendait tous avec impatience, la voici de retour:

Le vendredi 23 Mars, Le QG Club de Besançon accueil la prochaine soirée Fun Radio!





Au programme de la soirée:

Notre jeune dj Fun Radio Skeyes, et Corentin l'animateur que vous écoutez chaque jour entre midi et 16 heures sur Fun Radio Belfort, qui viendront soulever le club et vous distribuer des tonnes de cadeaux!



> Skeyes, c’est un DJ de 20 que vous avez découvert en 2017, sous forme de duo à l'époque en warmup de Faul & Wad au gala de l'UTBM à l'Axone de Montbéliard, à la soirée Haxo Bass III dans la Citadelle de Belfort ou encore au Festival Electro Sound de Mulhouse avec Sound of Legend! Depuis 2018, Skeyes est DJ résident du Kristal près de Strasbourg, et a mixé l'année dernière dans le dj du vendredi chez Bruno dans la Radio, piqûre de rappel:



> Skeyes @Bruno Dans La Radio



Ne manquez pas la soirée au QG Club de Besançon mixée par Skeyes, avec la présence exceptionnelle de Corentin qui sera là pour vous distribuer des tonnes de cadeaux!



On compte sur votre présence pour montrer qu'en Franche-Comté, on sait faire la fête ;) Rien de mieux pour relâcher la pression de la semaine vendredi 23 mars au soir en faisant la teuf tous ensembles!



Les infos à savoir:

Rendez-vous vendredi 23 mars dès 23 heures pour une énorme soirée Fun Radio!

Le QG Club - Grande salle généraliste ouverte de 23h à 6h

Infos:

Infos & Réservations: 06.21.16.32.31



Adresse pour le GPS - 23 mars:





10 chemin de Mazagran

Besançon









Les meilleures soirées de la région, c'est toujours avec Fun Radio Belfort, Le Son Dancefloor!