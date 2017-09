Venez fêter Halloween à Europa Park

publié le 15/09/2017 à 16:00

Du 23 septembre au 5 novembre 2017, une ambiance maléfique s’installe à Europa-Park, élu meilleur parc de loisirs du monde ! Pendant 6 semaines, sorcières, fantômes et farfadets envahissent les allées du parc. Dans ce décor aux milliers de citrouilles et plantes automnales, les attractions et spectacles, la parade mais aussi l’hôtellerie et la gastronomie sont sous le charme envoûtant d’Halloween !

Europa-Park propose également ses nouvelles soirées terrifiantes : « Traumatica ». Dans un monde post-apocalyptique, 5 maisons de l’horreur, peuplées de terrifiantes créatures, attendent les visiteurs pour les pourchasser… Âmes sensibles d’abstenir !

Décor, attractions et spectacles ensorcelés

En chiffre: 180 000 citrouilles, 15 000 chrysanthèmes, 3 000 bottes de paille, 6 000 plans de maïs… mais aussi des sorcières, des squelettes et des illuminations sinistres...

Les attractions aussi se métamorphosent : dans le quartier français, l’emblématique sphère de l’« Eurosat » devient une immense citrouille, tandis que le parcours du grand huit dans le noir devient le : « Pumpkin Coaster ». Ensuite, direction le « Village d’Halloween » pour se faire grimer au stand de maquillage et se faire des coiffures extravagantes, avant de découvrir la grande « Parade Halloween » et son défilé de chars macabres. Les plus de 12 ans peuvent tenter d’échapper aux créatures surnaturelles de l’attraction « La mine d’Héphaïstos » du quartier grec et les plus jeunes s’essayer au parcours « Jack » du quartier anglais, avec quelques frayeurs au détour d’un chemin…

Pour le plaisir des yeux : petits et grands peuvent partir à la recherche des lutins-citrouilles cachés dans la « Forêt Grimm » ou admirer, partout dans le parc, les personnages et scénettes construits en citrouilles !





La 1ère radio musicale sur le territoire de Belfort, c'est Fun Radio, 100FM!





