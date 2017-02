Venez vibrer à la soirée Clubb In The Street

La musique électronique s'invite à l'Arche de Bethoncourt le samedi 4 Mars à 20h30

Clubb In The Street

par Corentin publié le 13/02/2017 à 16:00

Fun Radio Belfort vous invite vivre une soirée dance électro à Bethoncourt!



Vous allez vous éclater à la soirée Clubb'In The Street, avec des DJ's qui vont faire chauffer les platines!



1ere édition du Clubb'in the Street le samedi 4 mars 2017 à partir de 20h30 à l'Arche Bethoncourt.

> Au programme de la soirée

Plus de 5 heures de show avec la scène locale qui rassemblera DUDY - Julien R - Seb V - Stene Echeverria;

Ces derniers auront le plaisir d'accueillir les virtuoses de platine DJ FLY et DJ Netik, les 2 DJs les plus titrés au monde!

Fly & Netik proposeront un show à 4 platines mélangeant Hip Hop, Electro, Trap, Dubstep, DnB… Tout y passe ! Par leur jeu de scène et leur technique, ils séduiront toute la piste!

> Dj Fly & Dj Netik - Tribute To Hip Hop

Dj Fly & Dj Netik en dj set Hip Hop à 4 platines

Alors, prêt à vivre une soirée musicale et totalement dancefloor?



> Infos & renseignements

Tarif : 10 € par personne

Plus d'infos : 03 81 32 36 16 ou par mail stephane@regietech.com







La Soirée Clubb'In The Street, un événement organisé par la ville de Bethoncourt