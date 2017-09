Vivez une semaine connectée sur Fun Radio Méditerranée

publié le 25/09/2017 à 12:40

La boutique LDLC Montpellier, et Fun Radio Méditerranée vous offrent votre tablette ASUS ZenPad C 7.0 une tablette dotée d'un joli design, et d'une parfaite ergonomie ainsi que la caméra sportive LDLC Touch C2 qui vous accompagnera partout !





Écoutez Arthur entre 12h et 16h sur Fun Radio Méditerranée, dès que vous repérez le signal du SMASH FUN, soyez les premiers à appeler le 04 67 602 625 et vivez une rentrée 100 % connectée !

LDLC MONTPELLIER Crédit : Fun Radio Méditerranée - LDLC Montpellier

Dotation : 1 tablette Azus ZenPad C 7.0, 1 caméra LDLC Touch C2. Soit 2 gagnants durant la semaine.

Notre partenaire : Boutique LDLC Montpellier - CC Le Solis - Route de Carnon à Lattes