Vos journées ski au Ballon d'Alsace avec Fun Radio

Le snowpark du ballon d'Alsace

par Corentin publié le 17/02/2017 à 16:00

Toute cette semaine, Fun Radio Belfort et Destination Ballon d'Alsace vous offrent votre journée de ski alpin adulte pour profiter des pistes du Ballon d'Alsace. Remontées mécaniques, ski, snow, poudreuse, glisse ... La totale pour passer un bon moment en famille ou entre amis !



En plus des pistes, n'oubliez pas le snowpark ! Pour les amateurs de nouvelles glisses, des snowparks évolutifs sont à disposition et adaptés à tous les niveaux.

La neige est là, les skieurs ont le sourire ! Découvrez également toutes les nocturnes et les événements au Ballon d'Alsace sur Facebook!



> Comment gagner?

Écoutez Corentin entre midi et 16h toute la semaine sur Fun Radio Belfort!

Dès que vous entendez le signal du SMASHFUN soyez les plus rapides à appeler au:

> 03 84 90 45 00 et gagnez votre journée SKI adulte!





> Comment écouter?

De Lure, à Montbéliard, de Belfort à Porrentruy ou à Héricourt, Villersexel ou encore L'Isle-Sur-Le-Doubs, écoutez Fun Radio Belfort UNIQUEMENT depuis votre radio, sur le 100FM!





> Besoin de + d'infos?

Infos et renseignements sur le site du Ballon D'Alsace

HORAIRES:

Glissez au Ballon, les pistes vous accueillent de 9h à 17h





(Fin de l'opération le vendredi 24 Février 2017.)

(En cas de non-réponse, le lot restera à disposition du participant pendant 15 jours. Après ce délai, il ne pourra plus y prétendre. Fun Radio Belfort se réserve le droit de procéder à un nouveau tirage au sort. Aucun dommage ne pourra être réclamé.)