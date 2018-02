McDo lance la livraison à domicile à Nancy, la colère des avocats en Lorraine : l'actu de ce jeudi 15 février 2018

publié le 15/02/2018 à 09:34

Les avocats et le personnel de la justice se mobilisent aujourd'hui en France. Ils manifestent aujourd'hui dans plusieurs juridictions et notamment à Nancy et à Metz. Ils rejettent le projet de réforme de la carte judiciaire et dénoncent le manque de moyens. En Lorraine, la Cour d'appel de Metz est menacée de fermeture ce qui pourrait engendrer des conséquence sur les tribunaux de Thionville et Sarreguemines. Les transports risquent d'être perturbés.



McDonald's lance la livraison à domicile dans le Grand Nancy. Pour 2,50 euros supplémentaires vous pouvez manger fast-food en moins de 20 minutes. Sept restaurants de l’agglomération sont concernés (Nancy-Centre, Nancy-Lobau, Vandoeuvre-lès-Nancy, Heillecourt, Essey-Mouzimpré, Laxou et Maxéville). Seule contrainte : habiter dans un rayon d’un kilomètre. Le service fonctionnera de 11h à 23h.



Le budget participatif est de retour à Metz. Les messins ont jusqu’au 19 mars pour proposer des idées pour améliorer leur cadre de vie dans la ville ou leur quartier. Rendez-vous sur le site metz.fr. Sur 637 projets proposés l’année dernière, 44 verront le jour cette année.



En basket, Brynton Lemar quitte le SLUC Nancy. Il vient de s'engager avec le Caen Basket Calvados jusqu'à la fin de saison. En cause : l'arrivée de Jevohn Shepherd en janvier 2018.





En handball, les Dragonnes de Metz ont battu Besançon hier soir pour les 8e de finale de la Coupe de France. Score final : 27 à 28.