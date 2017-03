publié le 24/03/2017 à 12:58

Toute l'équipe de Bruno Dans La Radio est allée à la rencontre de Scarlett Johansson à l'occasion de la sortie du film Ghost in the Shell dont elle tient le rôle principal. Il a fallu de longues semaines d'entraînement à l'actrice américaine pour incarner le Major, cyborg, mi-robot, mi-humaine. En plus de son sport habituel, la star a appris à manier les armes en travaillant avec la police de Los Angeles et des retraités de la police de New York.



Dans Ghost in the Shell, Scarlett Johansson a des capacités surhumaines. Et si dans la vraie vie, la comédienne avait aussi des pouvoirs, ça donnerait quoi ? Si elle pouvait se rendre invisible, elle le ferait dans les aéroports où elle ne trouve aucun endroit pour être tranquille. Si elle pouvait réussir quelque chose qu'elle rate tout le temps ? Elle passerait son temps à faire des œufs pochés. Enfin, si elle pouvait lire dans les pensées de quelqu'un, elle aimerait savoir tout ce que pense Donald Trump !

Vacher, de Bruno Dans La Radio, se sentant plutôt en confiance avec l'actrice, lui a proposé de jouer dans son prochain film qu'il écrirait avec son cousin. "Oui je le ferais, mon agent est là dans la chambre 427, donnez-lui le scénario vous n'avez qu'à le glisser sous la porte", lui a répondu Scarlett Johansson, acceptant ainsi sa proposition. Affaire à suivre ! En attendant de découvrir ce chef d'oeuvre, retrouvez l'actrice dans Ghost in the Shell le 29 mars au cinéma.