Sound Of Legend est toujours en tête du Fun Club 40

Découvrez le classement des meilleurs titres dancefloor du moment.

par Laura Lefebvre publié le 14/01/2017 à 20:06

Chaque semaine, retrouvez Fun Club 40 le classement des meilleurs titres dancefloor diffusés en club. Tous les tubes dance les plus entraînants du moment sont dans cette playlist concoctée avec soin par Mico C le célèbre DJ et animateur Fun Radio.



Cette semaine le top 3 reste inchangé. Sound Of Legend conserve sa première place avec Blue, Los Hermanos reste n°2 avec Sienta et Kungs ne bouge pas de sa troisième place avec I feel so bad.



La plus belle progression de la semaine est signée W&W avec Caribbean rave ils gagnent 65 places et se retrouvent 5ème du Fun Club 40. Décidément c'est carton plein pour Sounf Of Legend qui gagne 62 places avec son titre Sweet et passe de la 76ème place à la 14ème.



Grosse chute en revanche pour Mahmut Orhan et son titre Feel, il perd 14 places. Déception également pour Claude Njoya avec Hands Up, il perd 12 places et se retrouve 28ème.