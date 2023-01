Bad Bunny, Beyoncé, Rosalía... Barack Obama dévoile ses titres préférés de 2022

Quels titres ont accompagné Barack Obama en 2022 ? Le 44e président des États-Unis a dévoilé sa playlist idéale de l'année. On le savait déjà très danseur, mais avec cette sélection de titres, il nous prouve une fois de plus qu'il a le rythme dans la peau.

On retrouve ainsi dans sa playlist de nombreux artistes Fun Radio, parmi lesquels Rosalía (avec le titre Saoko), Beyoncé (avec le titre Break My Soul), Bad Bunny (avec le titre Tití Me Preguntó), mais aussi Rema (avec le titre Calma) et Burna Boy (avec le titre Last Last). Des morceaux puissants qui ont marqué l'année 2023. Plus loin on retrouve des morceaux plus portés sur le rap avec Kendrick Lamar.

Un style musical que l'ancien président affectionne tout particulièrement. Il faut dire que les deux personnalités partagent une belle amitié depuis de nombreuses années. Le mari de Michelle Obama est définitivement l'un des chefs d'États les plus cools.