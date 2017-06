publié le 19/06/2017 à 17:27

Amed a beaucoup de mal à draguer les filles. Il avoue même à l'équipe qu'il est très timide quand il a envie d'aller parler avec des belles filles. Il est déjà sorti avec une fille mais n'a jamais eu de relations sexuelles. L'équipe lui conseille dans un premier temps de sortir avec des copains pour qu'il se fasse un peu aider. Amed avoue que Alice lui plait. Le Doc et Karel lui proposent donc de tenter de la séduire.



Alice, visiblement plus entreprenante, lui pose des questions sur sa vie. Il se contente de donner des réponses courtes sans la relancer. Il va même jusqu'à la vouvoyer. Le doc lui conseille de se détendre un bon coup et de passer à l'étape suivante. Amed galère à poser une simple question pour savoir si Alice est en couple ou pas.

L’intéressée lui répond qu'elle est déjà avec quelqu'un mais qu'elle est prête à faire une exception avec lui. Il répond tout simplement : "C'est bien". Il a encore quelques progrès à faire.