VIDÉO - "Lovin'Fun" envoie la première capote dans l'espace avec Hex

publié le 15/06/2017 à 15:39

Lovin'Fun a lancé un grand concours. L'équipe a demandé aux auditeurs de prendre en photo une capote avec le logo Lovin'Fun dans l'endroit le plus spectaculaire possible avec le hashtag #JusquOuIraLaCapoteHexLovinFun. Ils ont eu de nombreuses réponses mais une les a particulièrement marqué, celle d'une auditrice qui a posté sa capote à Times Square à New York.



L'équipe a appelé la gagnante du concours le mercredi 7 juin afin de la féliciter pour sa photo prise à New york. Elle a demandé à Lovin'Fun de relever ce défi aussi. L'équipe a donc décidé d’envoyer la capote Lovin'Fun dans l’espace le mercredi 14 juin, depuis la Finlande. La capote a été lancée grâce à une nacelle accrochée à un ballon météo. Le ballon rempli d'hélium est monté à une hauteur de 30 km d'altitude. Les images de la vidéos sont dingues.