Alesso & Anitta - Is That For Me (Official Video)

publié le 16/10/2017 à 18:48

Il y a peu on vous présentait Anitta, une des artistes les plus connues au Brésil. Au mois de juillet la chanteuse collaborait avec le groupe Major Lazer sur Sua Cara et commençait à faire parler d'elle dans le monde entier. Trois mois après, elle revient sur un titre avec Alesso, producteur suédois reconnu.



Le DJ et Anitta ont associé leur talent, en résulte une super production. Invité à l'Ultra Music Festival au Brésil, Alesso a présenté ce nouveau titre Is That For Me lors de son set. La chanteuse a offert une belle surprise à la foule, en le rejoignant sur scène. Un morceau qui a connu un succès immédiat. Il s'est classé numéro 1 du top 50 Spotify au Brésil en quelques instants.

Le nom de la star brésilienne est une nouvelle fois associé à un titre à succès, on risque de la retrouver sur d'autres collaborations très prochainement. Une artiste à suivre.