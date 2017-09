publié le 25/09/2017 à 17:17

Elle est chanteuse, danseuse, actrice, mannequin... A seulement 24 ans, Anitta est déjà sur tous les fronts. Avec plus de 22 millions d'abonnés sur Instagram, la brésilienne a déjà conquis de nombreuses personnes. Pour ce qui est de la musique, Anitta s'est fait connaître grâce à un titre en 2013 : Show Das Poderosas, single de son album éponyme sorti la même année. Depuis Anitta comptabilise cinq albums à son actif.



Son nom commence peu à peu à dépasser les frontières et pour cause l'artiste a collaboré dernièrement avec Major Lazer, connu à l'international. Après s'être associé avec les plus grands comme MØ et Justin Bieber sur Cold Water ou encore avec PartyNextDoort et Nicki Minaj sur Run Up, le groupe américain a fait appel à Anitta. Ensemble ils ont produit un morceau nommé Sua Cara, et un clip tourné dans le désert du Sahara, très hot, qui compte plus de 200 millions de vues. Une belle visibilité pour Anitta.

