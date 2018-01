publié le 08/01/2018 à 16:22

La toute première émission de Bruno Dans La Radio en 2018 a été riche en émotions. Marielle, une auditrice, a fait une demande particulière à l'équipe. La jeune femme va se marier et aimerait convier sa sœur, avec qui elle a une relation conflictuelle, à cet événement.



Pour lui annoncer la nouvelle, Elliot et Karina lui ont dédié la chanson du jour. C'est sur un air de Céline Dion qu'elle a appris la nouvelle. "J'ai vraiment bien compris le message," a-t-elle déclaré, juste après la fin du titre.

Marielle a réitéré sa demande en direct : "Je voulais savoir si tu pouvais être la au mois de juin ?" Ce à quoi sa sœur à répondu : "Oui bien sûr." Elles ont fini en larmes. Bruno a conclu cette séquence de la meilleure façon possible : "On a qu'une famille et qu'une vie, profitez-en ! "