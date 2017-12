Des nouvelles de Guirec et Monique (20/12/2017) - Best Of Bruno dans la Radio

publié le 20/12/2017 à 12:27

Quelles sont les villes de France les plus friandes de sexe ? Bruno a posé cette question à l'ensemble des animateurs, suite à une étude révélée par le Baromètre Santé PagesJaunes. L'animateur a précisé que ce n'était pas des grandes villes comme Paris ou Marseille mais des communes inattendues.



Cap d'Agde, Toulouse, Nantes... Christina, Vacher et Elliot ont tenté de trouver au moins une des villes figurant dans ce classement mais personne n'y est parvenu. En réalité Périgueux arrive en tête de l'étude. La commune possède le plus grand nombre de recherches liées au sexe sur internet, 73 pour 100 habitants. En deuxième position on retrouve Bayonne suivi, dans l'ordre de Agen, Valenciennes et enfin Avignon.