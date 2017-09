publié le 29/09/2017 à 12:43

Johann, un auditeur, souhaiterait que son frère, Cameron, arrêter de fumer. Il a commencé il y a six mois et il fume aujourd'hui jusqu'à un paquet par jour. Johann a beaucoup de mal à encaisser le fait que son frère se soit mis à la cigarette et a laissé un message vocal très touchant à l'équipe disant qu'il aime son frère malgré que ce soit compliqué entre eux en ce moment.



L'équipe a décidé de venir en aide à Johann en contactant Cameron. Ils ont composé une chanson pour lui faire comprendre la demande de son frère. Cameron s'est dit très touché par les paroles. Pour terminer de le convaincre, Bruno lui a fait écouter le message vocal de Johann afin qu'il sache qu'il tient à lui et que sa démarche est sincère. Mission réussie, Cameron promet d'arrêter de fumer.