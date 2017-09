publié le 26/09/2017 à 12:16

Un mauvais perdant peut aller très loin à la moindre défaite. C'est le cas d'un auditeur, Eric, qui, après avoir perdu une partie de Fifa a jeté sa manette par terre. Malheureusement l'histoire ne s'arrête pas là, la manette a rebondi et a cassé la télévision. Il n'a pas osé l'avouer à sa femme et lui a fait croire qu'il ne savait pas pourquoi elle ne fonctionnait plus.



Pour dire la vérité à sa femme, Eric a fait appel à l'équipe. Tous ensemble ils lui ont composé une chanson : "J'ai quelque chose Annick que je dois t'avouer et j'espère que tu vas pas t'énerver..." Annick, sa femme, n'a pas vraiment apprécié cette nouvelle. Bruno a essayé de sauver Eric en lui disant que c'était un mal pour un bien et qu'ils allaient pouvoir profiter du bon temps en amoureux plutôt que devant la télévision.