publié le 21/04/2017 à 12:19

Toute l'équipe de Bruno Dans La Radio a eu l'honneur de recevoir le DJ Mosimann le 21 avril.. Après que Bruno se soit inquiété de la fatigue de l'artiste, qui voyage aux quatre coins du monde, Christina a évoqué sa fan base. Effectivement, depuis 9 ans et le début de sa notoriété, Mosimann avoue être flatté par son nombre de fans, mais surtout par leur fidélité. L'équipe a d'ailleurs demandé au DJ s'il avait déjà réussi à coucher avec toutes ses fans... Le jeune artiste s'est pris au jeu et à répondu avec humour n'être pour le moment "qu'à 60 %".



Le DJ est aussi venu nous présenter en live son nouveau single : Never let you go, en collaboration avec le chanteur irlandais Jon Cleere. Au départ, Mosimann avait posé sa voix sur le titre sans être convaincu de son succès. C'est alors que Jon Cleere est arrivé et le titre est né. Le DJ a aussi évoqué le bonheur de participer en tant que coach à The Voice Belgique.