Mosimann a dévoilé le clip qui accompagne son nouveau titre : une plongée dans les souvenirs d'un couple sous la couette.

> Mosimann - Never let you go feat. Joe Cleere (Official video)

par Jean-Alexis Lemieux publié le 08/02/2017 à 16:21

Depuis plusieurs semaines, le DJ Mosimann avait annoncé qu'il sortirait un nouveau titre Never Let You Go. Il avait d'ailleurs offert, il y a plus de deux semaines un teaser sur sa page YouTube, qui avait fait vibrer toute sa communauté, impatiente de découvrir son nouveau son. Ce vendredi 3 février, c'était chose faite, le titre n'est d'ailleurs pas passé inaperçu auprès de ses fans et tous ont laissé des commentaires plutôt enthousiastes.



Certains étaient déçus de ne pas pouvoir écouter l'intégralité de la musique, car seulement 1 minute de son nouveau titre était disponible sur sa chaîne YouTube. Depuis le 3 février, ses fans peuvent se rassurer. Quentin Mosimann a enfin dévoilé un clip hot avec une histoire touchante. Grâce à un casque de réalité virtuelle, un homme qui vient de se faire plaquer par sa copine, peut revivre tous les bons moments qu'ils ont vécus.