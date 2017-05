publié le 30/05/2017 à 12:20

Ce 30 mai, Bruno a révélé les 10 endroits préférés des femmes pour faire un câlin. L'équipe a commencé par donner son avis. Christina aime le faire dans un escalier entre deux étages, et le risque de se faire surprendre. Karina préfère faire l'amour chez un de ses amis en soirée, discrètement. Méryl opte pour la salle de bain d'une chambre d'hôtel et Grace choisi une voiture face à la mer. Une auditrice quant à elle aime le faire dans un club libertin, Elliot aimerait savoir comment faire pour y emmener sa petite amie.



L'équipe a presque les mêmes goûts que le panel ayant répondu, car les lieux préférés des femmes pour faire l'amour sont : l'ascenseur, la voiture, les toilettes, les cabines d'essayage, le bureau, la table de la cuisine, l'hôtel, le cinéma et le jardin. Des lieux qui sont pour la plupart public, à chacun ses fantasmes.

