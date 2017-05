publié le 29/05/2017 à 11:35

Jean-Marc et Audrey sont en couple depuis 4 ans et vont se marier le 17 juin prochain. Pour se tester ils ont décidé de jouer à Bruno Dans Ton Couple. Bruno a posé des questions à Jean-Marc sur Audrey, et l'une des réponses a particulièrement marqué l'équipe.



Audrey espionne son futur mari en le suivant le matin jusqu'à son lieu de travail, afin de s'assurer que sa voiture est bien garée au parking. Jean-Marc est au courant et prend ça à la rigolade. A trois semaines de son mariage Bruno l'a met en garde sur sa jalousie, qui peut-être un frein à sa relation à long terme, elle lui promet de faire des efforts.

Jean-Marc n'a pas su donner la date de naissance d'Audrey... Malgré ça il a bien répondu à une question sur deux, ce pourquoi l'équipe a décidé de leur offrir un pc portable à quelques semaines de leur union.