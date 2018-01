#CaNarriveQuaMoi (22/01/2018) - Best Of Bruno dans la Radio

publié le 22/01/2018 à 12:54

Ce 22 janvier Christina et Elliot sont revenus sur leur dernière mésaventure. Christina a souhaité faire plaisir à son mec ce week-end en réservant un très bon restaurant, sauf qu'il se trouvait à Bruxelles et non à Paris... Elle a du trouver un autre lieu une heure avant de partir. Quant à Elliot il a fait tomber son téléphone en venant à la radio et l'a retrouvé in extremis.



Après avoir entendu ces deux histoires improbables, Bruno a lancé le hashtag #CaNarriveQuaMoi. Oublier une valise sur le quai, casser un néon avec sa brosse à dent, aller au travail alors que c'est les vacances... Vous avez été très nombreux à réagir à ce sujet.

Faire un bon repas conviviale... bougies... belle table... et la bim on me ramène McDo pour ME faire plaisir #CaNarriveQuaMoi #VDM — Avis de passage (@daweedcrocket) 22 janvier 2018

#CaNarriveQuaMoi de me faire refiler des faux billets !!! pic.twitter.com/vQ7wgbbHPy — Satellys (@Satellys) 22 janvier 2018

#CaNarriveQuaMoi prendre le train pour partir en vacance mais oublier une valise sur le quai — tigrouuu (@alextony79) 22 janvier 2018