#JeSuisChristina - Best Of Bruno dans la Radio (18-01-2018)

publié le 18/01/2018 à 12:26

Christina a eu un enchaînement de malheurs et a tout déballé à l'antenne pour se soulager. De ses histoires est né un hashtag #JeSuisChristina. Vous avez été très nombreux à réagir à son coup de gueule.



Rien ne va plus pour l'animatrice depuis quelques jours. Elle est allée 6 fois en 6 semaines chez le pédiatre. Ses deux enfants n'arrêtent pas de tomber malade. En plus de leurs problèmes médicaux, son fils et sa fille lui en font voir de toutes les couleurs.

Pour se changer les idées Chrtistina espérait voir ses copines, mais elles étaient toutes occupées et on mec, Anthony du JPI, était au Parc des Princes. Bruno a du la couper dans son élan pour éviter tout drame en direct.

De tout ¿ avec toi Christina...lol...#JeSuisChristina — SEYROUX Mcababe (@SEYROUXMarie) 18 janvier 2018

J'ai enfin pu écouter le craquage de @ChristinaNININI et tu m'as fait juste mourir de rire et en même temps comme je te comprend alors oui #JeSuisChristina ¿¿ #BrunoFunRadio — Céline (@VendittelliC) 18 janvier 2018