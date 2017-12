publié le 13/12/2017 à 14:13

Nous avons tous au moins une anecdote à raconter sur notre quotidien au boulot. Quelque soit le métier, nous pouvons vite être confronté à des situations parfois insolites. Mais celle de Virginie est vraiment improbable. Elle l'a partagé ce matin avec Bruno et toute l'équipe en direct.



Lorsqu'elle était urgentiste, un patient est entré dans son service à la suite d'un infarctus. Il était donc très suivi et avait besoin de repos. Au moment des visites, son cœur s'est soudain accéléré de façon anormale, ce qui le mettait en danger. L'équipe médicale s'est alors précipitée vers la chambre du patient et n'aurait jamais imaginé découvrir cette scène.



Sa femme était présente dans la chambre et avait évidemment un lien avec cette alerte. Découvrez le récit de notre auditrice dans la vidéo ainsi que la réaction de toute l'équipe.