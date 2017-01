Découvrez le classement des meilleurs titres dancefloor du moment.

par Laura Lefebvre publié le 15/01/2017 à 20:00

Cette semaine le top 3 change complètement. Clean Bandit gagne 6 places avec Rockabye et passe numéro 1 du classement. Calvin Harris est en deuxième position avec My Way, suivi de David Guetta avec Would I Lie To You.



La meilleure progression de la semaine c'est Galantis avec Love On Me qui gagne 5 places et se retrouve quatrième cette semaine. Mike Perry avec Inside The Lines montent de 3 positions et se retrouvent treizième de l'Eurodance 25.



En revanche DJ Snake avec Let Me Love You et Lost Frequencies avec What Is Love 2016 perdent respectivement 4 places et se retrouvent 8ème et 9ème du classement.

Les entrées de la semaine

Plusieurs artistes rentrent dans l'Eurodance 25 cette semaine : Starley avec Call On Me ; Jonas Blue avec By Your Side et The Chainsmokers avec All We Know.

Les sorties de la semaine

On compte plusieurs sorties du classement cette semaine : Sak Noel avec Trumpets ; Don Diablo avec Cutting Shapes et enfin Nevada avec The Mack.