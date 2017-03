VIDÉO - Julian Perretta : "Beyoncé c'est mon ex"

publié le 21/03/2017 à 11:43

Julian Perretta était l'invité du Before Party Fun le vendredi 17 mars. Il a conquis le public et aussi des artistes de grande renommée. En effet, le chanteur anglais a avoué être l'ex de Beyoncé. Intox, en réalité il a fait la première partie du concert de Beyoncé pendant 2 mois en Angleterre, En parlant de personnalités, JB lui a montré des photos de célébrités et l'artiste nous a donné plus de détails sur ses relations avec ces stars.



On a ainsi appris qu'Ed Sheeran était un de ses bons amis, ils se connaissent depuis 10 ans. Ils ont commencé la musique ensemble et il est très heureux de sa réussite. Julian Perretta apprécie aussi beaucoup Kev Adams et Gad Elmaleh, il trouve que ce sont deux personnes très drôles. Enfin, JB lui a parlé de sa collaboration avec Dimitri Vegas et Like Mike sur le titre Body Talk, le chanteur anglais a toujours de très bons rapports avec eux.



Le chanteur anglais enchaîne les succès : I Cry, Miracle, Tied Up... Et enfin son dernier carton : Karma. Il travaille actuellement sur son prochain album, dont un premier single sortira en juin 2017. En attendant vous pouvez aller écouter Julian Perretta lors de ses concerts prévus à Lyon, à Paris, à Strasbourg et à Montpellier.