VIDÉO - Ed Sheeran mixe pour la première fois dans le Before Party Fun

publié le 15/03/2017 à 19:54

Mercredi 15 mars 2017, Ed Sheeran était en interview dans le Before Party Fun pour la promotion de son album Divide. Adrien Toma l'a mis au défi. Il a demandé au chanteur britannique de venir avec lui derrière les platines pour lui faire faire son tout premier mix. Challenge amplement relevé par Ed Sheeran qui s'en est pas mal sorti, et qui a pris conscience de la complexité de la chose !



Retour sur l'interview. Mais comment un artiste pop-rock a-t-il réussi à conquérir le cœur d'une radio dance-electro ? Ed Sheeran ne le sait pas, mais il en est très reconnaissant ! Son titre Shape Of You est le morceau le plus diffusé du moment dans le monde. Le chanteur nous a révélé avoir mis 30 minutes pour l'écrire, mais 3 semaines pour le produire.



À 26 ans, Ed Sheeran partage sa vie entre les studios, les concerts, la promotion et son chat (quand il a le temps de le retrouver). En parlant de concert, il sera le 6 avril à Bercy (une semaine avant la Fun Radio Ibiza Experience). Son rêve ? Jouer au Stade de France.





Pour finir, JB lui a diffusé des morceaux de DJ's français en lui demandant s'il les connaissait. Ed Sheeran a reconnu l'air de tous les morceaux, sans réussir à mettre un nom derrière, sauf DJ Snake ! Il pensait d'ailleurs qu'il était français. Autre point abordé lors de l'interview : sa collaboration avec Martin Garrix sur Rewind Repeat It, qui ne verra jamais le jour à cause d'un désaccord entre maisons de disques.