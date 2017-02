Vendredi 3 février, des auditeurs passeront une soirée privée avec Kungs sur un Yacht à Paris.

par Jean-Alexis Lemieux publié le 02/02/2017 à 10:54

Partager FB TWT PT GG+ Commenter Imprimer



Kungs, est la révélation dance électro française de l'année avec ses nombreux titres qui ont marqué 2016 : This Girls, I Feel so bad ou encore Don't You Know.



Il sera ce vendredi soir du 3 février à partir de 21 heures en live Facebook depuis une soirée Fun Radio sur un Yacht à Paris. Des auditeurs ont eu la chance de remporter leur place pour faire la fête avec au programme : un set des DJs Fun Radio : Matt et Adrien TOMA, puis de Kungs qui nous mixera en live ses plus gros titres.



Embarquement immédiat depuis le Quai Debilly pour 3 heures de live, les gagnants pourront profiter d'une visite de Paris tout en dansant sur les plus gros titres du moment. A travers cette soirée, Fun Radio prouve une nouvelle fois qu'elle est la radio des meilleurs DJs et des meilleures nouveautés dance électro !