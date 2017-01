Découvrez le classement des meilleurs titres dancefloor du moment.

par Laura Lefebvre publié le 28/01/2017 à 20:15

Chaque semaine, retrouvez Fun Club 40 le classement des meilleurs titres dancefloor diffusés en club. Tous les tubes dance les plus entraînants du moment sont dans cette playlist concoctée avec soin par Mico C le célèbre DJ et animateur Fun Radio.



Dans le top 3 on retrouve en première position Kungs avec son titre I Feel So Bad, juste derrière il y a Sound Of Legend avec Blue et enfin en n°3 Laurent H avec son morceau Better Of Alone.



La meilleure progression est signée Jewelz qui revient dans le classement à la 36ème place avec Crank. Don Diablo réalise aussi une belle performance en étant n°5 cette semaine, il a gagné 23 places avec Cutting Shapes.



En revanche grosse chute pour Tialzar qui perd 15 places et qui se retrouve tout en bas du Fun Club 40, à la 39ème place avec Deepsea.