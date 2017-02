Pendant la 51e édition du Super Bowl, il y a eu une ambiance de dingue dans les tribunes comme sur le terrain.

07/02/2017

Ce dimanche 5 février s'est tenu la 51ème édition du Super Bowl (football américain) qui a opposé l'équipe des Patriots aux Falcons. C'est l'un des événements sportifs les plus importants aux États-Unis, avec plus de 110 millions d'Américains devant la télévision ce jour-là. Et cette année, cela a été un show comme à son habitude explosif.



Lady Gaga a livré comme on s'y attendait une prestation impressionnante, mais ce qui nous intéresse c'est l'entrée de la chanteuse sur le terrain pour faire monter la température. En effet Lady Gaga est arrivée sur la pelouse de Houston vêtue d'une robe noire. Elle a accepté de faire des photos. Mais, ça ne s'est pas passé comme prévu, car en soulevant sa robe, tout le monde a vu sa petite culotte et a immortalisé le moment ! Et autant vous dire que la diva de la pop n'a pas eu le temps d'ajuster sa tenue.

Lady Gaga montre sa culotte au Super Bowl 2017 https://t.co/rgNiC2TGje pic.twitter.com/rzOlVEy7qn — ¿ Buzzoopa ¿ (@Buzzoopa) 6 février 2017

Mais, le show n'a pas été seulement sur le terrain, les fans du Super Bowl ont pu croiser aussi la superbe Emily Ratajkowski en compagnie de son père. La jeune femme avait d'ailleurs annoncé qu'elle suivrait le Super Bowl en postant une photo avec un décolleté très sexy sur son compte Instagram. La photo avait d'ailleurs enflammé ses réseaux sociaux avec plus de 750.000 likes...