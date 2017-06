CLEMENTINE DE KOH LANTA : "JE COMPREND QU'ON ME DE´TESTE" - Marion et Anne-So

Marion et Anne-So étaient au téléphone avec Clémentine, l'ancienne participante de Koh Lanta. La jeune femme a été victime de nombreuses insultes sur les réseaux sociaux à cause de son comportement dans l'émission de télé-réalité. Les internautes la critiquaient sur son comportement de mauvaise perdante, son chantage, ses retournements de veste et son attitude déplacée.



Face à ses accusations la candidate a décidé de réagir. Selon elle la production de l'émission n'a montré que les côtés négatifs alors que dans la vraie vie elle ne se décrit pas comme ça. Clémentine accepte la critique mais pas les insultes gratuites provenant des réseaux sociaux. Elle les ignore complètement dorénavant. Elle comprend pourquoi certaines personnes la déteste, ça fait parti du jeu. Malgré tout, les gens dans la rue son gentils avec elle.