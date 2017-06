publié le 12/06/2017 à 18:18

Le Night Show a voulu tester le Spider Catcher, il s'agit d'une pince avec un petit balais au bout d'une tige, qui permet d'attraper des araignées et d'autres insectes sans leur faire de mal. Christine, une biologiste, est venue avec des araignées vivantes, des blattes et un crabe afin de tester cet objet. Elle en a profité pour passer un message important disant que les araignées ne sont pas des animaux nocifs et qu'il ne faut pas les tuer.



Amir a réussi à attraper les deux araignées facilement et sans leur faire de mal. C'est donc un crash test réussi. Pour aller encore plus loin il a essayé d'attraper des blattes. La tâche s'est avérée un peu plus difficile mais il est parvenu à les attraper sans les blesser. Enfin l'équipe a testé la pince sur un crabe, mais il était trop rapide et a échappé aux mains de l'équipe, ce qui n'a pas manqué de faire hurler Marion.