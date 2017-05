publié le 31/05/2017 à 18:28

Pour ce nouveau crash test, Alexandre Calvez a préparé une recette de burger très originale. Avant d'y ajouter un ingrédient insolite, il a mis les aliments classiques d'un burger : salade, steak, tomates et fromage, rien de bien méchant. Alexandre a laissé deux indices à l'équipe : "ça pique" et "si on aime les pâtes ça devrait le faire".



Marion goûte le cheesebuger amélioré d'Alex et tombe sur quelque chose de très croustillant... Il s'agit en fait d'une mygale ! Anne-So a littéralement pété un câble mais a quand même croqué dedans. Très vite dégoûtée, elle s'est mise à paniquer et courir partout à la recherche d'une poubelle.

Yaya s'est également prêté au jeu et a pris un énorme croc. Alexandre a révélé à ce moment là l'ingrédient mystère, ce qui a fait paniquer notre grand gaillard. Dans un élan de courage Yaya a pris une dernière bouchée de l'insecte et a fini par la recracher immédiatement. Une belle frayeur pour toute l'équipe !