2018 commence vraiment très fort avec Lovin'Fun, et des sujets encore plus osés ! Après l'histoire des sexes moches, place au témoignage insolite d'un auditeur. Celui-ci avoue que lorsqu'il se masturbe, il ne peut pas s’empêcher d'aller renifler des culottes... appartenant à cousine ! Stupéfié, Karel lui demande alors s'il est certain que ce soit bien les siennes et pas celles de sa tante.



La réponse du jeune homme est encore plus surréaliste puisqu'il leur apprend que sa cousine est mineure et beaucoup plus jeune que lui. "Non mais tu as un grave problème," lui lance Alice. Doc essaye de le résonner en lui faisant comprendre que ce n'est pas sain. Samuel accepte de ne plus le faire à une seule condition : il veut recevoir une culotte d'Alice...