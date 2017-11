publié le 27/11/2017 à 18:10

Il y a des révélations qui sont parfois très difficiles à entendre. Celles qu'Emma, une auditrice de Lovin'Fun, n'auraient jamais pu imaginer avant ce "Sexy Chocolat". Dans cette séquence, Karel se déguise en vendeuse de chocolats érotiques. Il appelle Kilian, le copain d'Emma, pour lui proposer d'envoyer gratuitement à sa chérie un coffret rempli de ces chocolats.



Contre toute attente, ce n'est pas le nom d'Emma qu'il va donner mais celui de Soraya, sa femme ! Et les révélations ne font que commencer. Grâce à Karel, on apprend aussi qu'il est papa d'une petite fille. Emma, complètement abasourdie par ces informations, reprend la conversation et se déchaîne sur lui. Même s'il comprend qu'il est piégé, le jeune homme garde son calme voire se vante de la situation. Il va même jusqu'à révéler un truc complètement fou et surréaliste qui met en larmes notre auditrice.