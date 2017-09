publié le 11/09/2017 à 18:39

Bienvenue dans les tutos de Lovin'Fun. Cette fois, c'est Karel qui s'est intéressé à un moment redouté par beaucoup de mecs : approcher une fille et lui avouer qu'on la kiffe sans se prendre un râteau. Il vous a posé la question sur Facebook et vous avez été nombreux à réagir.



En listant tous vos conseils, Karel a eu envie de les tester dans la rue en abordant plusieurs filles. Et il faut reconnaître que certaines pratiques n'ont pas été très appréciées par les passantes. En même temps, qui a déjà fait un cœur avec ses doigts ou même attacher une fille à un arbre pour venir lui parler ?



Heureusement grâce à notre professionnel de l'amour, Doc, vous aurez tous les meilleurs conseils pour ne pas effrayer trop de filles et avouer calmement que vous avez un penchant pour l'une d'elles. Plus facile non ?