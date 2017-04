publié le 13/04/2017 à 10:58

Stromae a annoncé en décembre 2016 qu'il arrêtait de chanter pour se lancer dans de nouveaux projets. Après le succès de son album Racine Carré, le chanteur belge a décidé de mettre son talent à la portée des autres. Ici on vous dévoile sa toute dernière collaboration avec Major Lazer. Le groupe américain a fait appel au collectif de Stromae : Paul Luc & Martin pour réaliser leur dernier titre rencontrant un succès international Run Up.



Dans un communiqué Stromae a décrit le concept du clip : "L'idée centrale était d'utiliser l'autodérision, en mettant en scène l'amour inconditionnel qu'on porte (un peu trop) à nos smartphones. Très vite les scènes absurdes se succèdent naturellement. Sans porter aucun jugement..." Le collectif dénonce ici un fait de société : l'utilisation excessive de nos téléphones.

Pour Stromae les projets s'enchaînent et ne se ressemblent pas. L'artiste aux multiples facettes a réalisé le clip Coward de Yael Naïm, il a co-écrit et composé Peine & Pitié avec Vitaa et a lancé une marque de prêt-à-porter avec son label Mosaert. Dernièrement il a créé des modèles de chaussures en collaboration avec la marque Repetto et a composé un titre exclusivement instrumental pour le lancement de ces dernières. Tout cela lui promet un bel avenir.