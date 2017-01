Cette semaine, Martin Garrix a révélé son nouveau titre "Scared To Be Lonely".

par Jean-Alexis Lemieux , Martial Demots publié le 27/01/2017 à 11:49

Chaque semaine, nous vous dévoilons la nouvelle playlist de Party Fun avec tous les sons que nous apprécions et qu'on a envie de vous partager. Cette semaine a été d'ailleurs très marquée par l'arrivée du morceau que nous attendions tous : Scared To Be Lonely de Martin Garrix en featuring avec l'Anglaise Dua Lipa.



Un morceau qui est dans la même lignée que son précédent tube In The Name Of Love, ce nouveau titre du jeune prodige risque d'encore cartonner... Les Major Lazer ont également proposé un nouveau morceau Run up en featuring avec Nicki Minaj et PartyNextDoor qui a atteint les 800.000 vues en moins d'une journée... Encore un succès pour le groupe !



En plus de tous les autres titres que nous vous proposons, nous avons eu l'envie de revenir sur un énorme classique de la Swedish House Mafia : Don't You Worry Child en featuring avec John Martin, même après des années, on ne s'en lasse toujours pas !