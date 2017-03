publié le 09/03/2017 à 08:59

Cette semaine nous inaugurons la Fun Stories. Pour ne plus rien rater de l'actualité de vos artistes préférés il suffit de regarder cette vidéo qui récapitule en une minute tout ce qu'il s'est passé sur leurs réseaux sociaux. Sortie d'un titre ou d'un album, vacances, blague, amour, tenue improbable soirée VIP. Nous scrutons pour vous tous les réseaux sociaux de nombreux artistes et faisons un résumé de leur semaine mouvementée.



On commence fort cette semaine avec le chanteur Ed Sheeran vendant lui même son propre CD, improbable, mais vrai. Vous n'êtes pas passé à côté du lancement de la nouvelle Nintendo Switch, nous non plus et apparemment Hardwell non plus !

L'événement immanquable de la semaine c'était la Fashion Week. On revient ici sur la collaboration de Rihanna avec Puma, la collection a été présentée lors d'un défilé grandiose. La chanteuse Barbadienne a beaucoup de cordes à son arc, et ne cesse de nous étonner ! Quant à Nicki Minaj, elle a sorti le grand jeu, et n'a pas eu froid aux yeux. La chanteuse est venue vêtue d'un simple cache-téton lors d'un défilé. Toujours pour rester dans la mode, le très branché Pharrell Williams a posé aux côtés d'Anna Wintour et de Karl Lagerfeld, rien que ça ! On vous laisse découvrir la suite dans la vidéo !