EN IMAGES - La folle semaine de Kungs, Hardwell et Oliver Heldens sur Instagram

par Capucine Trollion publié le 03/02/2017 à 15:46

Que s'est-il passé pour vos DJ's préférés cette semaine ? Fun Radio vous a sélectionné les meilleurs moments de Kungs, Oliver Heldens, Martin Solveig, sans oublier Hardwell et Sam Feldt. Et le moins que l'on puisse dire c'est qu'ils ont bien profité. Mention spéciale pour Oliver Heldens, qui a remercié ses fans qui lui ont souhaité un bon anniversaire (il a eu 22 ans) en reproduisant la même pause qu'une photo de son enfance, la barbe en plus. Quant à Hardwell, il a sûrement passé un bon moment à Disneyland Paris.



Kungs et Sam Feldt de leurs côtés, ont réalisé des sets endiablés devant un public très nombreux. Sam Feldt était d'ailleurs en croisière avec le DJ australien Hook N Sling sur la Groove Cruise. Enfin Martin Solveig a profité de sa semaine pour une balade à vélo, malgré le mauvais temps.