VIDÉO - Selena Gomez et Marshmello réunis sur "Wolves"

publié le 26/10/2017 à 14:47

Selena Gomez a vécu des moments difficiles. Après avoir dû annuler sa tournée Revival World Tour à l'automne dernier, cet été la jeune chanteuse a subi une greffe du rein pour soigner son lupus. Une maladie dont elle est atteinte depuis quelques années et contre laquelle elle se bat quotidiennement.



Un combat jonché de jolis titres. Depuis son retour sur scène, Selena Gomez a déjà signé trois tubes : It Ain't Me, Bad Liar, Fetish et bientôt un quatrième : Wolves. En moins de 24 heures le titre a atteint 4 millions de vues sur YouTube.

Ce morceau qu'on pense doux au début, démontre sa puisse au refrain. Une progression parfaitement orchestrée par Marshmello. Le DJ n'en est pas à son coup d'essai : Alone, You & Me ou encore Silence il a fait ses preuves en produisant de nombreux tubes.



Une autre bonne nouvelle vient accompagner ce nouveau morceau. Selena Gomez a annoncé avoir deux albums prêts à sortir : "Pour être honnête, je pense avoir déjà deux albums complets, mais je veux m'en assurer." A-t-elle confié, avant d'ajouter : "Je pense que ça sortira bien plus tôt que les gens ne l'imaginent."

Check out the official lyrics for Wolves x @marshmellomusic, before it's out tomorrow: https://t.co/ccVY1ERY64 pic.twitter.com/urXYA72RFz — Selena Gomez (@selenagomez) 24 octobre 2017