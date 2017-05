Shakira - Can't Remember to Forget You ft. Rihanna

publié le 15/05/2017 à 17:23

Danses sulfureuses, poses affriolantes, tenues ultra sexy... Tout est fait pour que vous restiez scotchés à votre écran et ça fonctionne à merveille ! Ces 10 clips sont tous aussi agréables à écouter qu'à regarder. Les chanteuses comme Shakira, Rihanna, Selena Gomez, Fergie, Beyoncé, Britney Spears ou encore Jennifer Lopez savent se mettre à leur avantage, et ont bien compris comment capter l'attention de leurs fans.



Dans cette playlist retrouvez des titres mythiques comme Call On Me d'Eric Prydz et son clip proposant un cours de sport très sexy, vu plus de 80 millions de fois sur YouTube. Mais aussi Robin Thicke et son titre phare Blurred Lines avec Pharell Williams. Le chanteur américano-canadien s'est entouré de bombes pour mettre en scène son morceau, dont la fameuse Emily Ratajkowski qui s'est fait connaître ainsi.