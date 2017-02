Les DJs new yorkais ont dévoilé ce 22 février une collaboration avec le groupe britannique, appelée "Something Just Like This".

Attention, tube ! Andrew Taggart et Alex Pall, les deux New-yorkais les plus en vogue du moment, viennent de dévoiler un nouveau single extrait de leur prochain album, en duo avec Coldplay. Le titre s'appelle Something Just Like This, et marie parfaitement l'électro house du duo à la pop acidulée du groupe britannique, et à la voix si reconnaissable de Chris Martin. Ces artistes ont joué cette chanson pour la première fois sur la scène des Brit Awards, ce 22 février.



L'album, Memories... Do Not Open, comptera 12 titres. Les rumeurs annoncent également un duo avec la jeune chanteuse Louane, qui les avait rejoint en studio à Los Angeles, et dont les New-yorkais semblent très proches. Le nouveau disque de The Chainsmokers, Memories... Do Not Open, sortira dans les bacs le 7 avril prochain.



Les deux DJs en avaient déjà dévoilé le premier single, Paris, dont le clip sorti le 16 février dernier, fait un vrai carton sur YouTube, avec près de 11 millions de vues. Et ce nouveau titre est bien parti pour faire de même ! Le vidéo compte déjà près de 3 millions de vues, en à peine plus de 12 heures. "Les rêves deviennent bien réalité", commente le duo sa publication sur Facebook, apparemment ravi de ce featuring.