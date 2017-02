VIDÉO - Découvrez le nouveau clip "Paris" de The Chainsmokers

The Chainsmokers a dévoilé un nouveau clip pour leur titre "Paris" avec Martha Hunt.

par Jean-Alexis Lemieux publié le 20/02/2017 à 17:20

The Chainsmokers a dévoilé le clip le 16 février de leur titre Paris en compagnie de la ravissante Martha Hunt, l'un des mannequins de Victoria's Secret. Contrairement à ce à quoi les fans pouvaient s'attendre, le clip n'a pas été tourné dans les rues parisiennes. Mais, les deux DJ's ont annoncé qu'ils offriraient très prochainement une autre version du clip dans les rues de Paris.



Cette première version de paris nous entraîne dans une ambiance mélancolique. Une jeune femme se traîne comme une âme en peine et regarde une maison s'envoler (oui, vous avez bien lu). Certains y verront peut-être une petite ressemblance au dessin animé de Disney : Là-haut.



Pour les chanceux, le duo de DJ's Andrew Taggart et Alex Pall seront en live depuis le Zenith de Paris ce soir. Une soirée qui promet d'être forte en gros sons dont les DJ's ont le secret.