Vous pouvez suivre nos aventures toute la journée sur nos réseaux sociaux. En vidéo ou en image vous retrouvez tous les jours ce qui se passe dans les locaux de Fun Radio. Live d'un artiste, visite de nos locaux, intrusion dans la vie d'un animateur... Nous partageons tout avec vous !



Du 24 au 26 mars nous vous avons fait vivre l'Ultra Music Festival sur Fun Radio, mais pas seulement.

Des membres de la famille Fun sont allés sur place à la rencontre des artistes, et vous ont fait vivre l'événement en vidéo sur nos réseaux sociaux.



Au programme : pool party, barbecue, sets exceptionnels... Chaque jour vous avez pu suivre les concerts et les événements de la journée. Retour ici sur le live d'Armin Van Buuren, de Martin Garrix, de David Guetta, de Henri PFR et enfin de DJ Snake qui a clôturé le festival d'une façon magistrale !