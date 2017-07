VIDÉOS - Basada détrôné par Laurent H dans le Fun Club 40

publié le 29/07/2017 à 20:05

Chaque semaine, retrouvez Fun Club 40 le classement des meilleurs titres dancefloor diffusés en club. Tous les tubes dance les plus entraînants du moment sont dans cette playlist concoctée avec soin par Mico C le célèbre DJ et animateur Fun Radio.



Basada avec Music Sounds Better s'est fait détrôné par Laurent H et La Tarantelle cette semaine et passe à la troisième position du classement. Sound Of Legend repasse devant Basada avec Infinity et se retrouve en deuxième position du classement après avoir gagné deux places.





Très belle remontée de Robin Schulz qui arrive à la 12ème position avec son titre OK, qui a gagné 17 places ! Belle progression aussi pour W&W qui gagne 10 places et se retrouve à la 17ème position de notre classement avec son titre Put 'Em Up.

La plus lourde chute cette semaine revient à Bob Sinclar et Til the sun rise qui se retrouve cette semaine à la 37ème position après avoir perdu 13 places !