publié le 10/06/2017 à 20:00

Chaque semaine, retrouvez Fun Club 40 le classement des meilleurs titres dancefloor diffusés en club. Tous les tubes dance les plus entraînants du moment sont dans cette playlist concoctée avec soin par Mico C le célèbre DJ et animateur Fun Radio.



Livia de Jack Perry reprend la tête de ce classement après avoir détrôné Sound Of Legend et son titre Infinity qui arrive en dernière position sur le podium. Basada quant à lui,ne bouge pas et reste tranquillement à la deuxième place du podium avec son titre Get Get Down.



Très belle remontée de Reaven qui se retrouve à la 22ème position avec son titre Stand Up, qui a gagné 10 places. Belle progression aussi pour KSHMR qui gagne 9 places et se retrouve à la 4ème position de notre classement avec son titre Back To Me.

La plus lourde chute cette semaine revient à TCTS et Do It Like Me qui se retrouve cette semaine à la 37ème position après avoir perdu 13 places.