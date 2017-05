VIDÉOS - Basada en tête du classement cette semaine dans le Fun Club 40

publié le 20/05/2017 à 20:02

Chaque semaine, retrouvez Fun Club 40 le classement des meilleurs titres dancefloor diffusés en club. Tous les tubes dance les plus entraînants du moment sont dans cette playlist concoctée avec soin par Mico C le célèbre DJ et animateur Fun Radio.



Get Get Down de Basada est arrivé en première place sur le podium après avoir détrôné Jack Perry et son hit Livia. Ce dernier se retrouve donc en dernière position du podium. Jax Jones quant à lui ne bouge pas et reste en deuxième place avec son titre You Don't Know Me.



Très belle remontée de Alok qui se retrouve à la 27e position avec son titre Hear Me Now, qui a gagné 10 places. Belle progression aussi pour Martin Garrix qui gagne 7 places et se retrouve à la 22e position de notre classement avec son titre Byte.

La plus lourde chute cette semaine revient à The Chainsmokers et Something Just Like This qui se retrouve cette semaine à la 34e position après avoir perdu 13 places.